Доллар резко подорожал в обменниках до 513 тенге
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
85Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 7 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 509-513 тенге, Астане, Шымкенте, Павлодаре, Уральске, Экибастузе и Аксу – за 512 тенге.
В Каскелене "зеленый" стоит 510 тенге, Костанае – 513 тенге, Талдыкоргане – 510,5 тенге.
Напомним, в пятницу цена за доллар варьировалась от 503 до 507 тенге.
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