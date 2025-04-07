На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 7 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 509-513 тенге, Астане, Шымкенте, Павлодаре, Уральске, Экибастузе и Аксу – за 512 тенге.

В Каскелене "зеленый" стоит 510 тенге, Костанае – 513 тенге, Талдыкоргане – 510,5 тенге.

Напомним, в пятницу цена за доллар варьировалась от 503 до 507 тенге.