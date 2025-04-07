На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 7 апреля 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 518,31 тенге, что является ростом на 12,8 тенге по сравнению с предыдущим днем.

Кроме того, на торгах подорожал российский рубль, который вырос до 6,02 тенге (+0,05), а китайский юань подскочил на 2,09 тенге, составив 70,70 тенге за единицу.

В обменных пунктах Казахстана доллар продается и покупается по ценам в пределах 519,5-523,5 тенге, евро – по 566-573 тенге, а рубли – по 5,91-6,03 тенге.

По итогам торгов 4 апреля курс доллара составил 504,34 тенге.