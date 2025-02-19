На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара на торгах повысился на 5,21 тенге и составил 503,61 тенге.

Сегодня утром в обменных пунктах страны его продавали от 502 до 513 тенге.