Доллар резко подорожал на казахстанской бирже
Сразу на 5 тенге увеличилась стоимость американской валюты.
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
116Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара на торгах повысился на 5,21 тенге и составил 503,61 тенге.
Сегодня утром в обменных пунктах страны его продавали от 502 до 513 тенге.
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