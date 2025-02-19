  • 19 Февраля, 17:30
  • BAIGENEWS

Доллар резко подорожал на казахстанской бирже

Сразу на 5 тенге увеличилась стоимость американской валюты.

Сегодня, 16:32
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара на торгах повысился на 5,21 тенге и составил 503,61 тенге.

Сегодня утром в обменных пунктах страны его продавали от 502 до 513 тенге.

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