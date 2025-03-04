  • 4 Марта, 16:25
  • BAIGENEWS

Доллар продолжает дорожать на казахстанской бирже

Данные на 15:30.

Сегодня, 16:21
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: Unsplash

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,74тенге, подорожав на 0,43 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее он стоил 499,11 тенге.

Сегодня утром в обменниках "зеленый" продавали от 501 до 507 тенге.

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