По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,74тенге, подорожав на 0,43 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее он стоил 499,11 тенге.

Сегодня утром в обменниках "зеленый" продавали от 501 до 507 тенге.