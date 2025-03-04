Доллар продолжает дорожать на казахстанской бирже
Данные на 15:30.
Сегодня, 16:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
42Фото: Unsplash
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,74тенге, подорожав на 0,43 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее он стоил 499,11 тенге.
Сегодня утром в обменниках "зеленый" продавали от 501 до 507 тенге.
Самое читаемое
- Отравление школьников: в Казахстане сняты с продажи опасные снеки из Китая
- Скончался один из лучших борцов-вольников в истории
- Мать семерых детей убили в Шымкенте
- Доброе такси: Астанчанка устроила необычный челлендж в Рамазан
- Лень и деградация: Депутат потребовал запретить чиновникам использовать ChatGPT