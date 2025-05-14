На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 14 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 512-514 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513-514 тенге.

В Павлодарской области "зеленый" стоит 510,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 513,5 тенге, Костанае – 514 тенге, Павлодаре – 511 тенге, Уральске – 515 тенге, Экибастузе – 512 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 514 до 519 тенге.