Доллар продолжает дешеветь в обменниках Казахстана
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:21
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Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
60Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 14 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 512-514 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513-514 тенге.
В Павлодарской области "зеленый" стоит 510,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 513,5 тенге, Костанае – 514 тенге, Павлодаре – 511 тенге, Уральске – 515 тенге, Экибастузе – 512 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 514 до 519 тенге.