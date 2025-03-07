На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 7 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 497 до 504 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 498-499,5 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 499-500 тенге.

В Актау, Каскелене и Актобе "зеленый" стоит 499,5 тенге, Костанае и Уральске – 503 тенге, Павлодаре и Экибастузе – 501 тенге, Риддере – 500 тенге, Талдыкоргане – 499,3 тенге.