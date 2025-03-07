Доллар продолжает дешеветь в обменниках Казахстана
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Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
69Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 7 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 497 до 504 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 498-499,5 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 499-500 тенге.
В Актау, Каскелене и Актобе "зеленый" стоит 499,5 тенге, Костанае и Уральске – 503 тенге, Павлодаре и Экибастузе – 501 тенге, Риддере – 500 тенге, Талдыкоргане – 499,3 тенге.