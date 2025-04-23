На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 23 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 521-522 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 521-522,5 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Талдыкоргане и Каскелене "зеленый" стоит 522 тенге, Костанае – 520 тенге, Риддере – 521 тенге, Уральске – 524 тенге, Экибастузе – 523 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 521 до 526 тенге.