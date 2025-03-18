  • 18 Марта, 16:50
  • BAIGENEWS

Доллар продолжает дешеветь на казахстанской бирже

Подешевел ощутимо.

Сегодня, 16:46
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: Pixabay

По итогам торгов на 15:30 18 марта средневзвешенный курс доллара составил 496,41 тенге, снизившись на 2,47 тенге, передает BaigeNews.kz.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,04 тенге.

Средневзвешенный курс рубля достиг 6,11 тенге (+0,21).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах понизился до 68,63 тенге (-0,39).

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