На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 517,5-520 тенге, Астане – за 521-522 тенге, Шымкенте – за 518,5-519 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 520 тенге, Каскелене – 519 тенге, Уральске – 522 тенге.

В пятницу цена за доллар варьировалась от 516 до 521 тенге.