  • 2 Мая, 11:39
  • BAIGENEWS

Доллар подорожал в обменниках РК после праздничного выходного

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:27
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
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Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 2 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы и Астане его продают за 517-518 тенге, Шымкенте, Каскелене, Костанае, Талдыкоргане, Павлодаре, Уральске, Экибастузе и Аксу – за 517 тенге.

30 апреля цена за доллар в обменниках варьировалась от 511 до 516 тенге.

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