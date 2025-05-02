На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 2 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы и Астане его продают за 517-518 тенге, Шымкенте, Каскелене, Костанае, Талдыкоргане, Павлодаре, Уральске, Экибастузе и Аксу – за 517 тенге.

30 апреля цена за доллар в обменниках варьировалась от 511 до 516 тенге.