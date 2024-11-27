Доллар подорожал в обменниках крупнейших городов Казахстана

Доллар дорожает в Астане, Алматы и Шымкенте. За два дня его стоимость увеличилась на несколько тенге в пунктах обмена валюты, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в столице, как следует из данных сервиса kurs.kz, обменные пункты покупают доллар по 500-501,5 тенге, а продают по 504-506.

В Алматы обменники приобретают эту валюту по 499-504 тенге и предлагают по 503-508 тенге.

Шымкентские пункты обмена валюты покупают американский доллар по 502,5-503 тенге, продажа ― 504,5-505 тенге.

Два дня назад доллар торговался в этих городах дешевле, с цифрами можно ознакомиться по ссылке. По-прежнему дороже всего он в Семее, где обменники продают его по 507-508 тенге.

Ранее в Национальном банке РК прокомментировали рост курса доллара.