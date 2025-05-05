На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 5 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 518-519 тенге, Астане и Костанае – за 519-520 тенге, Шымкенте – за 519-521 тенге.

В Каскелене и Талдыкоргане "зеленый" стоит 519,1 тенге, Павлодаре, Экибастузе и Уральске – 520 тенге, Семее – 519 тенге.

2 мая цена за доллар в обменниках варьировалась от 517 до 518 тенге.