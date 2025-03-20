На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 19 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 499 до 503 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 502,5-503,5 тенге, Астане и Шымкенте – за 505-506 тенге.

В Аксу и Экибастузе "зеленый" стоит 508 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 505 тенге, Костанае и Павлодаре – 507 тенге, Уральске – 506 тенге.