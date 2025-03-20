Доллар подорожал в обменниках Казахстана перед выходными
Данные о стоимости "американца" на 9 утра.
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
64Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 19 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 499 до 503 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 502,5-503,5 тенге, Астане и Шымкенте – за 505-506 тенге.
В Аксу и Экибастузе "зеленый" стоит 508 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 505 тенге, Костанае и Павлодаре – 507 тенге, Уральске – 506 тенге.