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Доллар подорожал в обменниках Казахстана 27 февраля

Данные на 9 утра.

Сегодня, 09:11
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: Unsplash

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 27 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы доллар продают за 502-503,5 тенге, Астане – за 505-506 тенге, Шымкенте – за 502 тенге.

В Актау, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 505 тенге, Актобе – 506,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 503,3 тенге, Костанае и Уральске – 507 тенге, Семее – 512 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 500 до 512 тенге.

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