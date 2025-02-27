На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 27 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы доллар продают за 502-503,5 тенге, Астане – за 505-506 тенге, Шымкенте – за 502 тенге.

В Актау, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 505 тенге, Актобе – 506,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 503,3 тенге, Костанае и Уральске – 507 тенге, Семее – 512 тенге.