Валютный рынок Казахстана завершает рабочую неделю без резких колебаний, передаёт BaigeNews.kz.. По данным Национального банка РК, официальный курс доллара составляет 523,2 тенге, а евро торгуется на уровне 594,3 тенге.

Тем временем обменные пункты мегаполиса демонстрируют небольшое расхождение с официальными данными. Доллар в среднем покупают по 520 тенге, а продают за 523,5. Евро обменивают дороже - покупка осуществляется по 591 тенге, тогда как продажа достигает отметки 598. Это может свидетельствовать о повышенном интересе к европейской валюте и влиянии внешних факторов на её динамику.

По итогам сессии 17 апреля средневзвешенный курс доллара США составил 523,20 тенге.