  • 28 Марта, 18:27
  • BAIGENEWS

Доллар подорожал сразу на пять тенге на торгах 28 марта

Доллар превысил 503 тенге, рубль и юань тоже подорожали.

Сегодня, 17:14
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,42 тенге, поднявшись сразу на 4,95 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,02 тенге (+0,06).

Курс юаня по итогам утренних торгов повысился до 69,16 тенге (+0,67).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,1-504,7 тенге, евро – по 542,5-547,5 тенге, рубли – по 5,87-6,03 тенге.

 

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