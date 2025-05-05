Доллар подорожал на казахстанской бирже после выходных
Доллар продолжает рост: курс на KASE достиг 518,53 тенге.
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
107Фото: Pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 мая 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 518,53 тенге, повысившись на 2,33 тенге по сравнению с предыдущим днем.
Курс российского рубля составил 6,30 тенге. Торгов по китайскому юаню не проводилось. Евро подешевел на 0,09 тенге, до 582,55 тенге.
2 мая на торгах доллар прибавил почти четыре тенге.
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