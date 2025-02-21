По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 502,47 тенге, поднявшись на 2,53 тенге, передаёт BaigeNews.kz.



Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,34 тенге (+0,53).



В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,5 тенге, евро – по 527-532 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.