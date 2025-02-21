  • 21 Февраля, 18:40
  • BAIGENEWS

Доллар подорожал на казахстанской бирже перед выходными

Почти на 3 тенге.

Сегодня, 17:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
154
Фото: Pixabay

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 502,47 тенге, поднявшись на 2,53 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,34 тенге (+0,53).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,5 тенге, евро – по 527-532 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.

Самое читаемое

Наверх