Доллар подорожал на казахстанской бирже перед выходными
Почти на 3 тенге.
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
154Фото: Pixabay
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 502,47 тенге, поднявшись на 2,53 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,34 тенге (+0,53).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,5 тенге, евро – по 527-532 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.
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