Доллар подорожал на казахстанской бирже 26 февраля
После нескольких дней падения.
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
118Фото: Pixabay
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,28 тенге, подорожав на 2,52 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 498,76 тенге.
Утром в обменных пунктах страны "зеленый" продавали от 500 до 512 тенге.
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