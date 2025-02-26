  • 26 Февраля, 17:15
  • BAIGENEWS

Доллар подорожал на казахстанской бирже 26 февраля

После нескольких дней падения.

Сегодня, 16:16
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: Pixabay

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,28 тенге, подорожав на 2,52 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 498,76 тенге.

Утром в обменных пунктах страны "зеленый" продавали от 500 до 512 тенге.

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