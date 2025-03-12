Доллар подорожал на бирже KASE после нескольких дней падения
По данным на 15:30, "американец" увеличился в цене незначительно.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
121Фото: Unsplash
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 489,15 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Он подорожал на 0,71 тенге.
Днем ранее доллар стоил 488,53 тенге.
Утром в обменниках стоимость "зеленого" варьировалась от 489 до 496 тенге.
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