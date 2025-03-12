  • 12 Марта, 17:26
  • BAIGENEWS

Доллар подорожал на бирже KASE после нескольких дней падения

По данным на 15:30, "американец" увеличился в цене незначительно.

Сегодня, 16:34
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: Unsplash

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 489,15 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Он подорожал на 0,71 тенге.

Днем ранее доллар стоил 488,53 тенге.

Утром в обменниках стоимость "зеленого" варьировалась от 489 до 496 тенге.

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