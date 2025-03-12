Сегодня, 16:34

Сегодня, 16:34

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 489,15 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Он подорожал на 0,71 тенге.

Днем ранее доллар стоил 488,53 тенге.

Утром в обменниках стоимость "зеленого" варьировалась от 489 до 496 тенге.