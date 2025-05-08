8 мая на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара укрепился до 516,01 тенге, прибавив 1,52 тенге по сравнению с предыдущими торгами, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный курс Нацбанка на эту дату установлен на уровне 514,50 тенге.

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 516,31 тенге, продают — по 518,27 тенге. В Астане — покупка по 513,63 тенге, продажа по 519,64 тенге.

Евро в столице торгуется в пределах 580,69–587,69 тенге, рубль — 6,17–6,27 тенге.