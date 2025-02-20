На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 20 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 502 до 513 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 505-507,5 тенге, Астане – за 508-509 тенге, Шымкенте – за 504-505 тенге.

В Актау и Экибастузе "зеленый" стоит 505 тенге, Актобе – 507,5 тенге, Кааскелене, Талдыкоргане и Павлодаре – 507 тенге, Костанае – 506 тенге, Семее – 515 тенге, Уральске – 510 тенге.

К слову, ближе к вечеру вчерашнего дня средневзвешенный курс доллара на торгах повысился на 5,21 тенге и составил 503,61 тенге.