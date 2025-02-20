Доллар подорожал до 515 тенге в обменниках Казахстана
Курс американской валюты значительно подрос со вчерашнего дня.
Сегодня, 09:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
11Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 20 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 502 до 513 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 505-507,5 тенге, Астане – за 508-509 тенге, Шымкенте – за 504-505 тенге.
В Актау и Экибастузе "зеленый" стоит 505 тенге, Актобе – 507,5 тенге, Кааскелене, Талдыкоргане и Павлодаре – 507 тенге, Костанае – 506 тенге, Семее – 515 тенге, Уральске – 510 тенге.
К слову, ближе к вечеру вчерашнего дня средневзвешенный курс доллара на торгах повысился на 5,21 тенге и составил 503,61 тенге.