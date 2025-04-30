  • 30 Апреля, 17:09
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Доллар поднимается: курс превысил 512 тенге

Наблюдается незначительное колебание курса доллара.

Сегодня, 17:02
АВТОР
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Доллар поднимается: курс превысил 512 тенге Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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На торгах Казахстанской фондовой биржи 30 апреля курс доллара составил 512,34 тенге. Это незначительное, но заметное укрепление - на 0,15 тенге за сутки, передаёт BaigeNews.kz. Американская валюта постепенно возвращает позиции, несмотря на отсутствие резких колебаний на рынке.

В обменных пунктах Казахстана доллар покупают в среднем по 512–513 тенге, а продают - по 514–515. Евро торгуется немного дороже: его покупают за 583–584 тенге, а продают за 586–588. Российский рубль удерживается в пределах 6,05–6,11 тенге при покупке и 6,22–6,25 - при продаже.

Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.

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