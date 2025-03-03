На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 3 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне выходных цена за доллар варьировалась от 502 до 512 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 501,5-502,3 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте и Каскелене – за 503 тенге.

В Актау "зеленый" стоит 502 тенге, Актобе, Павлодаре и Костанае – 505 тенге, Риддере – 500 тенге, Семее – 505,5 тенге, Талдыкоргане – 502,5 тенге, Уральске – 507 тенге, Экибастузе – 504 тенге.