На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 8 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 516,5-517 тенге, Астане – за 517-519 тенге, Шымкенте – за 517,5-518,5 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 518 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 517 тенге, Костанае – 517-520 тенге, Риддере – 516 тенге, Уральске – 519 тенге, Хоргосе – 517,1 тенге.

6 мая цена за доллар в обменниках варьировалась от 517 до 522 тенге.