  • 19 Марта, 10:37
  • BAIGENEWS

Доллар подешевел в обменниках Казахстана 19 марта

Данные о стоимости "американца" на 9 утра.

Сегодня, 09:16
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
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Фото: Unsplash

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 19 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 498 до 504 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 499-502 тенге, Астане – 502-503 тенге, Шымкенте – 500-500,5 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 501 тенге, Каскелене, Талдыкоргане и Риддере – 500 тенге, Костанае и Уральске – 502 тенге.

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