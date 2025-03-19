Доллар подешевел в обменниках Казахстана 19 марта
Данные о стоимости "американца" на 9 утра.
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
132Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 19 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 498 до 504 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 499-502 тенге, Астане – 502-503 тенге, Шымкенте – 500-500,5 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 501 тенге, Каскелене, Талдыкоргане и Риддере – 500 тенге, Костанае и Уральске – 502 тенге.
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