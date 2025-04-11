  • 11 Апреля, 10:36
  • BAIGENEWS

Доллар подешевел в обменниках Казахстана

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
159
Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 516,8-518 тенге, Астане – за 519-521 тенге, Шымкенте – за 517-518 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 518 тенге, Костанае – 519 тенге, Талдыкоргане – 517,5 тенге, Урасльске – 520 тенге.

Днем ранее доллар в обменных пунктах страны продавали от 521 до 525 тенге.

Самое читаемое

Наверх