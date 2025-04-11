Доллар подешевел в обменниках Казахстана
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
159Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 516,8-518 тенге, Астане – за 519-521 тенге, Шымкенте – за 517-518 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 518 тенге, Костанае – 519 тенге, Талдыкоргане – 517,5 тенге, Урасльске – 520 тенге.
Днем ранее доллар в обменных пунктах страны продавали от 521 до 525 тенге.
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