  • 11 Марта, 17:06
  • BAIGENEWS

Доллар подешевел сразу на 6 тенге после праздников

Данные на 15:30.

Сегодня, 16:35
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: Unsplash

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 488,53 тенге, подешевев на 5,73 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне выходных он стоил 494,84 тенге.

Сегодня утром в обменниках "зеленый" продавали от 494 до 501 тенге.

 

 

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