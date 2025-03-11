По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 488,53 тенге, подешевев на 5,73 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне выходных он стоил 494,84 тенге.

Сегодня утром в обменниках "зеленый" продавали от 494 до 501 тенге.