Доллар подешевел сразу на 6 тенге после праздников
Данные на 15:30.
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
69Фото: Unsplash
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 488,53 тенге, подешевев на 5,73 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне выходных он стоил 494,84 тенге.
Сегодня утром в обменниках "зеленый" продавали от 494 до 501 тенге.
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