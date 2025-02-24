Доллар подешевел на казахстанской бирже в начале недели
Однако стоит он дороже 502 тенге.
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
24Фото: Unsplash
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 502,89 тенге, опустившись на 0,33 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне выходных средневзвешенный курс доллара составил 502,47 тенге.
Утром в обменных пунктах страны "зеленый" продавали от 506 до 515 тенге.
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