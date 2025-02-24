  • 24 Февраля, 16:00
  • BAIGENEWS

Доллар подешевел на казахстанской бирже в начале недели

Однако стоит он дороже 502 тенге.

Сегодня, 15:50
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
24
Фото: Unsplash

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 502,89 тенге, опустившись на 0,33 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне выходных средневзвешенный курс доллара составил 502,47 тенге.

Утром в обменных пунктах страны "зеленый" продавали от 506 до 515 тенге.

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