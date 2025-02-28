  • 28 Февраля, 17:34
  • BAIGENEWS

Доллар подешевел на казахстанской бирже перед выходными

Сегодня, 16:30
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: Unsplash

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,22 тенге, подешевев на 1,69 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 501,49 тенге.

Утром цена за "зеленый" в обменных пунктах страны варьировалась от 502 до 512 тенге.

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