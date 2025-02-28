По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,22 тенге, подешевев на 1,69 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 501,49 тенге.

Утром цена за "зеленый" в обменных пунктах страны варьировалась от 502 до 512 тенге.