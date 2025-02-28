Доллар подешевел на казахстанской бирже перед выходными
Сегодня, 16:30
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Сегодня, 16:30Сегодня, 16:30
138Фото: Unsplash
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,22 тенге, подешевев на 1,69 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 501,49 тенге.
Утром цена за "зеленый" в обменных пунктах страны варьировалась от 502 до 512 тенге.
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