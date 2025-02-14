Доллар подешевел на казахстанкой бирже 14 февраля
На KASE завершились дневные торги.
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
102Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара на торгах снизился на 2,67 тенге и составил 495,28 тенге.
В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар можно купить за 503 тенге, Шымкенте – за 500-502 тенге.
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