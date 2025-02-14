  • 14 Февраля, 16:49
  • BAIGENEWS

Доллар подешевел на казахстанкой бирже 14 февраля

На KASE завершились дневные торги.

Сегодня, 16:09
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара на торгах снизился на 2,67 тенге и составил 495,28 тенге.

В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар можно купить за 503 тенге, Шымкенте – за 500-502 тенге.

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