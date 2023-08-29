Доллар подешевел на два с половиной тенге на торгах KASE
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
145Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончились торги иностранными валютами, по результатам которых доллар "просел" более чем на два с половиной тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара на 15:30 часов 28 августа составил 461,44 (-2,65) тенге.
Нацбанк установил курс евро в 501,45 тенге, рубля – 4,87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают в среднем по 460,30 тенге, а реализуют по 463,40 тенге.
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