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Доллар подешевел на два с половиной тенге на торгах KASE

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BaigeNews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
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Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончились торги иностранными валютами, по результатам которых доллар "просел" более чем на два с половиной тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара на 15:30 часов 28 августа составил 461,44 (-2,65) тенге. 

Нацбанк установил курс евро в 501,45 тенге, рубля – 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают в среднем по 460,30 тенге, а реализуют по 463,40 тенге.

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