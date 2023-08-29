Доллар подешевел на два с половиной тенге на торгах KASE

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончились торги иностранными валютами, по результатам которых доллар "просел" более чем на два с половиной тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара на 15:30 часов 28 августа составил 461,44 (-2,65) тенге.

Нацбанк установил курс евро в 501,45 тенге, рубля – 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают в среднем по 460,30 тенге, а реализуют по 463,40 тенге.