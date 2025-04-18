Доллар подешевел на бирже перед выходными в Казахстане
Курс доллара немного снизился на торгах к концу недели.
Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29Сегодня, 16:29
138Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,90 тенге, снизившись на 1,28 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,42 тенге (+0,05).
Днем ранее он дорожал до 523,20 тенге (+1,09).
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