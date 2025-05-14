На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE), завершившихся в 15:30 14 мая 2025 года, продолжилось снижение курса основных иностранных валют, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 506,21 тенге, потеряв 3,63 тенге по сравнению с предыдущим значением.

Курс российского рубля также снизился — до 6,30 тенге (-0,02). Китайский юань подешевел на 0,96 тенге и составил 71,14 тенге по итогам утренней сессии. Евро ослаб на 0,72 тенге, достигнув отметки 567,54 тенге.

Днем ранее казахстанская валюта укрепилась к доллару и юаню, но ослабла к рублю.