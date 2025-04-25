На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 25 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 517-519,1 тенге, Астане – за 521-522 тенге, Шымкенте – за 519,5 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 520 тенге, Костанае – 518-522 тенге, Семее и Уральске – 522 тенге, Талдыкоргане – 519 тенге.