Доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:06
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Сегодня, 09:06Сегодня, 09:06
93Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 9 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 518,5-520 тенге, Астане – за 522 тенге, Шымкенте – за 518-520 тенге.
В Каскелене "зеленый" стоит 519,5 тенге, Костанае – 521 тенге, Павлодаре, Экибастузе и Хоргосе – 520 тенге.
Вчера утром цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 520 до 525 тенге.
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