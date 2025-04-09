На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 9 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 518,5-520 тенге, Астане – за 522 тенге, Шымкенте – за 518-520 тенге.

В Каскелене "зеленый" стоит 519,5 тенге, Костанае – 521 тенге, Павлодаре, Экибастузе и Хоргосе – 520 тенге.

Вчера утром цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 520 до 525 тенге.