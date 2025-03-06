Доллар ощутимо подешевел в обменниках РК 6 марта
Сразу на несколько тенге.
Сегодня, 09:07
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Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
60Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 6 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 500 до 506 тенге.
Сегодня в Алматы его продают от 499 до 500,7 тенге, Астане – за 501-502 тенге, Шымкенте – за 498,5 тенге.
В Аксу "зеленый" стоит 499 тенге, Актау и Актобе – 497,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 500,5 тенге, Костанае и Семее – 504 тенге, Павлодаре – 500 тенге, Риддере – 498 тенге.