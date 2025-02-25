На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 25 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 505 до 515 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 503-506 тенге, Астане – за 505-506 тенге, Шымкенте – за 504-504 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 505 тенге, Актау, Талдыкоргане и Каскелене – 504 тенге, Актобе – 508,5 тенге, Костанае и Уральске – за 508 тенге.