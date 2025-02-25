  • 25 Февраля, 09:38
  • BAIGENEWS

Доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана

Сумма снизилась на несколько тенге.

Сегодня, 09:07
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:07
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Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 25 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар в обменных пунктах  варьировалась от 505 до 515 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 503-506 тенге, Астане – за 505-506 тенге, Шымкенте – за 504-504 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 505 тенге, Актау, Талдыкоргане и Каскелене – 504 тенге, Актобе – 508,5 тенге, Костанае и Уральске – за 508 тенге.

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