Доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана 13 мая
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:12
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Сегодня, 09:12Сегодня, 09:12
49Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 13 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 514,5-516 тенге, Астане – за 516-517 тенге, Шымкенте – за 515-516 тенге.
В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 516 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 515 тенге, Уральске – 519 тенге, Хоргосе – 515,1 тенге.
Днем ранее доллар в обменниках продавали от 517 до 520 тенге.
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