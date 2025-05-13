На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 13 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 514,5-516 тенге, Астане – за 516-517 тенге, Шымкенте – за 515-516 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 516 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 515 тенге, Уральске – 519 тенге, Хоргосе – 515,1 тенге.

Днем ранее доллар в обменниках продавали от 517 до 520 тенге.