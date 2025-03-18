Доллар незначительно подорожал в обменниках Казахстана 18 марта
Немного подорожал.
Сегодня, 09:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
205Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 18 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 498-499,5 тенге, Астане за 503-504 тенге, Шымкенте – за 500 тенге.
В Аксу и Павлодаре доллар стоит 499,5 тенге, Костанае – 503 тенге, Талдыкоргане – 499,7 тенге, Экибастузе – 501 тенге.
Днем ранее цена за "зеленый" в обменниках варьировалась от 498 до 507 тенге.
Самое читаемое
- За умершего, не читавшего намаз, нужно заплатить 18 млн тенге: комментарий ДУМК
- Виктория Графеева принесла Казахстану ещё одну медаль чемпионата мира по боксу в Сербии
- Иностранцы вложили в экономику Казахстана 130 млрд долларов за шесть лет
- Миллион ученических мест: За шесть лет в Казахстане построено рекордное количество школ
- Президент поздравил боксёршу Назым Кызайбай с исторической победой