На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 18 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 498-499,5 тенге, Астане за 503-504 тенге, Шымкенте – за 500 тенге.

В Аксу и Павлодаре доллар стоит 499,5 тенге, Костанае – 503 тенге, Талдыкоргане – 499,7 тенге, Экибастузе – 501 тенге.

Днем ранее цена за "зеленый" в обменниках варьировалась от 498 до 507 тенге.