Доллар незначительно подорожал на казахстанской бирже
Почти не изменился.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
53Фото: Unsplash
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,11 тенге, подорожав на 0,02 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне выходных средневзвешенный курс доллара составлял 499,22 тенге.
Сегодня утром цена за доллар в обменных пунктах страны варьировалась от 500 до 507 тенге.
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