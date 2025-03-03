По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,11 тенге, подорожав на 0,02 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне выходных средневзвешенный курс доллара составлял 499,22 тенге.

Сегодня утром цена за доллар в обменных пунктах страны варьировалась от 500 до 507 тенге.