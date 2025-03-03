  • 3 Марта, 16:47
  • BAIGENEWS

Доллар незначительно подорожал на казахстанской бирже

Почти не изменился.

Сегодня, 16:34
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: Unsplash

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,11 тенге, подорожав на 0,02 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне выходных средневзвешенный курс доллара составлял 499,22 тенге.

Сегодня утром цена за доллар в обменных пунктах страны варьировалась от 500 до 507 тенге.

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