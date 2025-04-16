Доллар незначительно подешевел в обменниках РК 16 апреля
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
119Фото: baigenews.kz
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 16 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 518-520 тенге, Астане – за 521-523 тенге, Шымкенте, Уральске, Павлодаре, Экибастузе, Костанае и Аксу – за 521 тенге.
В Риддере "зеленый" стоит 519,5 тенге, Талдыкоргане – 519,9 тенге.
Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 519 до 523 тенге.
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