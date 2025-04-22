На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 521,5-524 тенге, в Астане – за 524-525 тенге, Шымкенте – за 522,5-524,5 тенге.

В Аксу, Семее и Павлодаре "зеленый" стоит 524 тенге, Каскелене и Риддере – 522 тенге, Костанае – 525 тенге, Уральске – 526 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 523 до 527 тенге.