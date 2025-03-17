Доллар немного подешевел на торгах в начале недели
Закрылись дневные торги на казахстанской бирже.
Сегодня, 17:07
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Сегодня, 17:07Сегодня, 17:07
116Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 марта закрылись дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,04 тенге, снизившись на 1,13 тенге.
Утром в обменниках его продавали от 498 до 507 тенге.
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