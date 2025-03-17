  • 17 Марта, 18:36
  • BAIGENEWS

Доллар немного подешевел на торгах в начале недели

Закрылись дневные торги на казахстанской бирже.

Сегодня, 17:07
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 марта закрылись дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,04 тенге, снизившись на 1,13 тенге.

Утром в обменниках его продавали от 498 до 507 тенге.

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