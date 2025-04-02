На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 2 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,05 тенге, что на 0,16 тенге ниже по сравнению с предыдущими торгами.

Курс российского рубля составил 5,95 тенге, увеличившись на 0,02 тенге, а курс юаня понизился до 69,11 тенге, снизившись на 0,12 тенге.

В обменных пунктах на 2 апреля доллары покупают и продают по 501,3-503,9 тенге, евро – по 542,5-546,5 тенге, рубли – по 5,79-5,93 тенге.

Утром 2 апреля Нацбанк Казахстана установил курс доллара в 503,15 тенге, евро – 543,3 тенге, рубля – 5,93 тенге.