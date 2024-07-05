Доллар ещё подорожал перед выходными в Казахстане

Курс доллара стал выше после торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Перед выходными средневзвешенный курс составил 476,83 тенге, поднявшись за сутки на 1,42 тенге, за месяц на 28,25 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 480,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 515,4 тенге, российского рубля 5,4 тенге, китайского юаня - 65,1 тенге.