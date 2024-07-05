Доллар ещё подорожал перед выходными в Казахстане
Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59Сегодня, 18:59
113Фото: baigenews.kz
Курс доллара стал выше после торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Перед выходными средневзвешенный курс составил 476,83 тенге, поднявшись за сутки на 1,42 тенге, за месяц на 28,25 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 480,9 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 515,4 тенге, российского рубля 5,4 тенге, китайского юаня - 65,1 тенге.
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