Доллар дешевеет в Казахстане, но в некоторых регионах пока остаётся дорогим
Ночью цена его продажи доходила до 524 тенге.
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Курс доллара снижается в Казахстане после объявления Национального банка о базовой ставке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные kurs.kz.
Ещё только накануне доллар продавался в пунктах обмена валют Алматы и Шымкента по 520 тенге. Сейчас в Астане они покупают его в основном по 500-502 тенге, но есть варианты и по 507. Продают столичные обменники доллар по 512-517 тенге.
В Алматы обменные пункты приобретают американскую валюту по 500-515 тенге, продают по 508-515 тенге.
Шымкентские обменники покупают доллар по 505-514 тенге, продают по 512-519.
Дорогим доллар остаётся в Семее, Уральске и Костанае, где цена его продажи доходит до 520 тенге.
К слову, минувшей ночью в обменниках некоторых городов продажная цена доллара доходила даже до 524 тенге.
Напомним, Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25%.
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