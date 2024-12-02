Доллар бьёт рекорды: в обменниках он продаётся уже по 535 тенге
В среднем по Казахстану они продают его по 530 тг.
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Обменный курс доллара снова растёт. Стала известна стоимость этой валюты в пунктах обмена валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные сайта kurs.kz.
На момент написания новости (13:35 по вр. Астаны) больше всего американский доллар стоил на продажу в обменниках Костаная ― 530 и 535 тенге.
Уровень примерно в 527-530 тенге отмечается сегодня во многих городах Казахстана.
В Астане обменные пункты покупают доллар по 516-520 тенге, а продают по 526-530.
Алматинские обменники приобретают доллары по 510,9-525,2 тенге, реализуют по 519,9-530 тенге.
Пункты обмена валют в Шымкенте доллар можно сдать в обменные пункты по 520-527 тенге, а купить его в них по 529-530.
Ранее в Национальном банке РК рассказали, что тенге в ноябре ослаб на 5%.
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