Долгожители Казахстана: почему на юге их больше, чем на севере

В Казахстане наблюдается увеличение продолжительности жизни населения. Более того, в стране более 420 казахстанцев, возраст которых перевалил за 100 лет. Такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, но и по всему миру. Что же этому способствует и как дожить до преклонного возраста? Об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

На протяжении тысячелетней цивилизации человек не только стремительно развивался, но и стал дольше жить. Изначально, по версии биоархеологов, предки человека жили примерно 20-29 лет. В эпоху палеолита люди доживали до 31 года. В неолите продолжительность жизни мужчин сократилась на год, а женщины стали жить на полгода дольше. С момента освоения человеком равнинных пространств и до конца XVIII века продолжительность жизни человека была от 31 до 39 лет. А с конца XVIII века постепенно продолжительность жизни человека увеличилась до 73 лет.

Учёные считают, что продолжительность жизни человека напрямую связана с благоприятными условиями среды. К ним относятся питание, образ жизни, а также климатическое и географическое воздействие.

Надо учесть, что продолжительность жизни человека, особенно у мужчин, резко сокращалась после войны: после окончания третьей мировой с 1950 года состав населения в мире резко изменился. А за последные 60-70 лет продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет.

С чем же связывают рост данного показателя, в том числе в Казахстане? Об этом мы спросили руководителя Центра геронтологии больницы медицинского центра Управления делами президента РК, профессора, доктора медицинских наук Валерия Бенберина.

"Продолжительность жизни в Казахстане действительно увеличилась. В 2023 году этот показатель достиг 75,09 лет, что является самым высоким значением за последние 25 лет. Однако на этот рост существенно повлияла пандемия COVID-19 в 2020-2021 годах, когда продолжительность жизни временно снизилась, но после восстановилась благодаря усилиям системы здравоохранения. Улучшение связано с рядом факторов, таких как улучшение доступа к медицинским услугам, повышение уровня вакцинации, развитие здравоохранительной инфраструктуры и повышение качества медицинского обслуживания. Особенно значимыми оказались программы профилактики и раннего выявления заболеваний", – говорит Валерий Бенберин.

По словам профессора, в Казахстане и в мире наблюдается увеличение числа людей в возрасте 100 лет и старше. Это связано с улучшением условий жизни, качества медицинских услуг, питания и прогрессом в лечении хронических заболеваний.

"В глобальном масштабе ожидается, что количество долгожителей будет расти благодаря достижениям медицины, особенно в развитии технологий против старения, таких как генетическая терапия и нанотехнологии. По прогнозам, к середине 21 века число людей старше 100 лет будет расти, так как продолжительность жизни продолжит увеличиваться в большинстве стран, особенно в Азии и Европе", – отметил Валерий Бенберин.

Как утверждает руководитель Центра геронтологии, на долголетие человека влияют как физиологические, так и психологические факторы. Основные физиологические факторы – генетическая предрасположенность, качество питания, уровень физической активности, доступ к медицинской помощи и отсутствие вредных привычек. Психологические факторы также играют значимую роль: высокий уровень стресса и депрессия могут ускорять процессы старения, в то время как положительный психологический настрой, социальная активность и наличие целей в жизни способствуют долголетию. Однако физиологические аспекты всё же в большей мере влияют на процесс старения, особенно на клеточном уровне (это накопление повреждений ДНК и снижение иммунитета).

На сегодняшний день в Казахстане живут 423 человека старше 100 лет. Самая пожилая казахстанка проживает в Жанааркинском районе Улытауской области.

114-летняя Туймегуль Темирбаева воспитывает 15 внуков и 25 правнуков. Туймегуль апа родилась 1 января 1910 года в районе Байкадам Жамбылской области. Вышла замуж за жанааркинца Аязбая Темирбаева. Супруг долгожительницы тоже прожил немало. Он умер в возрасте 96 лет. Сейчас старшему из четверых детей бабушки исполнилось 70 лет, а младшему – 60 лет.

"Желаю самое главное всем здоровья. Пусть всё будет хорошо! Мирного нам неба. Пусть в Казахстане царит мир и спокойствие. Желаю всем добра", – говорит Туймегуль Темирбаева.

Психологи отмечают, что доброжелательность и позитивный настрой положительно влияют на качество жизни.

"Обычно, мы замечаем, что люди, живущие в южных странах и в регионах, намного доброжелательнее и жизнерадостнее. И в этих регионах больше долгожителей. И не раз доказано, что позитивный настрой увеличивает и время, и качество жизни человека. Поэтому в случаях затяжного депрессивного состояния мы рекомендуем пациенту по возможности съездить на море", – говорит психолог Мариям Алиева.

Надо отметить, что наибольшее количество долгожителей действительно проживают в южных регионах Казахстана. По данным министерства труда и соцзащиты населения РК, на первом месте по количеству долгожителей находится Туркестанская область, где проживают 64 человека старше 100 лет. На втором месте – Алматы. Там живут 48 столетних бабушек и дедушек. Тройку лидеров замыкает Алматинская область, где проживают 38 долгожителей, отметивших вековой юбилей.

Учёные прогнозируют, что в ближайшем будущем дольше всех будут жить жители азиатских стран. С этим мнением согласен и профессор Валерий Бенберин.

"Люди из некоторых азиатских стран, таких как Япония и Южная Корея, действительно живут дольше, чем жители многих европейских стран. Это объясняется несколькими факторами, среди которых важное место занимает питание. Традиционные азиатские диеты богаты овощами, рыбой и продуктами, которые способствуют здоровью сердца и сосудов. Кроме того, активный образ жизни, высокий уровень социальной поддержки в семье и обществе, а также практики, такие как медитация и физическая активность, способствуют снижению стресса. Кроме того, высокий уровень доступности здравоохранения и профилактических медицинских осмотров также вносят свой вклад в увеличение продолжительности жизни", – считает профессор.

Таким образом, на продолжительность жизни людей, в первую очередь, влияет качество питания. Антропологи также подтверждают тезис о том, что "ты есть то, что ты ешь". Изменения в питании привели к изменению внешнего вида и продолжительности жизни людей.

Поэтому ешьте полезную еду, настраивайте себя на позитив – это способно заменить любой эликсир молодости.