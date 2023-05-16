Долгожданный мост начали строить в Кызылординской области

Аким области Нурлыбек Налибаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего железнодорожного моста, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона подчеркнул, что ввод объекта позволит решить давнюю проблему жителей Аральского района.

"В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что одним из важнейших вопросов развития экономики является комплексное развитие села. Поэтому, по его словам, мы должны оказать реальную поддержку селам, развивать там современную инфраструктуру. Благодаря поддержке Президента и Правительства в регионе реализуются масштабные проекты. Необходимо отметить, что областной бюджет на 2023 год утвержден в размере 520,7 млрд тенге. После апрельского уточнения его объем составил 593 млрд тенге. Это на 230 млрд тенге, или в 1,7 раза больше по сравнению прошлым годом. Из них бюджет Аральского района составил 18,4 млрд тенге. Эти средства пойдут на решение наиболее актуальных вопросов, повышение качества жизни населения области", - сказал Нурлыбек Налибаев.

Почетный гражданин Аральского района Кишкене Айбосынов также поздравил земляков со знаменательным событием.

Стоит отметить, что из-за поездов жители Аральска стоят в многокилометровых пробках, т.к. город разделен на две части железной дорогой. На одной стороне проживает 17 тысяч, а на другой – около 20 тысяч человек. С проблемой сталкиваются работники экстренных служб.

Средства на строительство объекта стоимостью 3,1 млрд тенге выделены из республиканского и местных бюджетов. Подрядное учреждение -ТОО "РИТМ" планирует завершить строительные работы в течение двух лет. Согласно проектно-сметной документации длина составит 940 метров. С обеих сторон подвесного моста будут установлены дополнительные пешеходные дорожки и фонари ночного освещения. Также предусмотрена звукопоглощающая защита.